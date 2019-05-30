SİVAS TARİHİ GÖK MEDRESE, 22 YIL SONRA ZİYARETE AÇILDI

SİVAS'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gök Medrese, 22 yıldır sürdürülen restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açıldı.İsmini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, 748 yıllık Gök Medrese'de, restorasyon tamamlandı. İlk olarak 1997'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyetin fotogramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmaları yapılan eserdeki çalışmalar 2006'da tekrar başlatıldı. Yaklaşık 22 yıl süren restorasyon sürecinin ardından Gök Medrese'de çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tarihi medrese belirli saatlerde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca eserin halka açılmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, Uzun bir serüvenin sonunda Cumhurbaşkanımızın Sivas ziyaretleri sonucunda buranın halkın ziyaretine açılması noktasında genel müdürümüzün bir talimatı oldu. Bizde saat 12.00-15.00 arasında ziyarete açtık. Ufak, tefek rötüşlarımız, çini tamiratlarımız devam ediyor. Bir de Genel Müdürlüğümüzden gelen heyetle alt yapı hazırlanıyor. İçeri de irfan ve huzur toplantılarını, seminerlerinin yapılabileceği odalar hazırlanarak diğer müze envanterleri de bizim elimizde bulunan malzemeleri de teşhir ederek farklı bir müze anlayışı, algısıyla ona hazırlıyoruz. Ümit ediyorum buranın daha teşekküllü bir şekilde açıldığını, insanımızın buradan istifade ettiği bir zamanı beraber paylaşacağız dedi.

'İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ'

Çalışmaların titizlikle devam ettiğini ve eseri restore ederken ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Karaca, Gök Medrese bir tane. Başka Gök Medresemiz yok. Bundan dolayı da ince eleyip sık dokuyoruz ve peyzaj çalışmasını da tamamladık. Kurul üyelerimiz tekrar ziyaret edecekler. Kanaatlerini beyan edecekler. Zaten teslim noktasına getirdiğimiz çiniler ile ilgili toplantıyı burada yapacaklar. İnce işler biraz daha uzun sürüyor. Mühim olan bu aşamaya gelmesidir. Gök Medrese'yi halkın da hizmetine sunacak şekilde tamamlamayı arzu ediyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA