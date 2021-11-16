SİVAS (Habermetre) - Sivas Tanıtım Günleri 13-14 Kasım Tarihlerinde de Coşkuyla Kutlanmaya Devam Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, protokol konuşmasında Gürün' ün daha fazla kalkınması ve gelişmesi için el ele vererek birlik beraberlikle katkı sağlanması gerektiğinin altını çizdi ve bu yoğun ilgi için teşekkürlerini iletti. Devam eden etkinlikte davul zurna ile birlikte hemşerilerimiz halay çekti. Halaya, Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Belediye Başkanı Sayın Nami ÇİFTÇİ ve İstanbul Milletvekili Sayın Osman POYRAZ da katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet