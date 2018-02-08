Sivas'tan Zeytin Dalı Harekatı gazilerine anlamlı yardım

Sivas'ta faaliyet gösteren Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği, Zeytin Dalı Harekatı'nda yürüme engeli oluşan gazilere 5 adet tekerlekli sandalye bağışladı

SİVAS - Sivas'ta faaliyet gösteren Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği, Zeytin Dalı Harekatı'nda yürüme engeli oluşan gazilere 5 adet tekerlekli sandalye bağışladı.

Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma Derneği tarafından 20 gündür devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan gazilere destek amaçlı 5 adet tekerlekli sandalye bağışlandı. Harekatta gazi olan vatandaş ve askerlere destek vermek ve onların ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleri amacıyla tekerlekli sandalyeler, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğine teslim edildi. Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından gönderilecek olan tekerlekli sandalyeler için dernek binasında teslim töreni düzenlendi.

Teslim töreninde konuşan Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesinin devam ettiğini dile getirerek, "Öncelikle Afrin'de 20 gündür Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir mücadelesi devam etmektedir. Bugün zihinsel ve bedensel engelliler dernek başkanımızın bağışlamış olduğu tekerlikle sandalyelerini Afrin'e gönderilmesiyle ilgili bizlere müracaatları oldu. Bizde tabi ki orada şuanda gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerek oradaki vatandaşlarımızın devletimiz tarafından hiçbir şekilde ihtiyacının olmadığını çok iyi biliyoruz. Tabi biz millet olarak bir şeyler yapmak arzusu içerisindeyiz. Bizler orada bu mücadele verirken bizlerinde bu konuda adına bir şeyler yapma arzusu içerisinde olduğumuzu millet olarak bunu hep birlikte görüyoruz ve yaşıyoruz. Tabi bu anlamda da bugün sayın başkanımızın 5 tane tekerlekli sandalye ile bizlere vermesi bununda Afrin'e ulaştırılması noktasında bizden Hatay Valiliğimizle görüşerek ihtiyaç sahibi olan gerek sivil vatandaşlarımız olsun gerek belki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisinde olsun ve hastanelerde kullanılmak adına böyle bir düşünce olmuş." dedi.

Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Geçgil, Zeytin Dalı Harekatında gazi olmuş vatandaşların daha rahat etmesi amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Bizler Afrin'de ki harekattan dolayı bizde varız diyelim. Orada ki gazilerimizin rahat etmesi amacıyla bizde bir duyarlılık gösterelim ve oradaki gazilerimiz daha rahat şekilde ihtiyaçlarını karşılasınlar diye dernek yönetimi olarak bu kampanyayı başlatıyoruz. Sayın Başkanımızla bizler aracılığıyla ilk 5 tane tekerlekli sandalyeyi oradaki asker ve gazilerimizle rahat bir şekilde ulaştırılması için teslim ediyorum." şeklinde konuştu.