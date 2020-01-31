Sivas'tan Yüzyılın Anlaşması'na tepki

31.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:05

Sivas'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Yüzyılın Anlaşması'na tepki gösterdi.



Kentte faaliyet gösteren 60'a yakın sivil toplum kuruluşu Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde toplanarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorunu için sunduğu Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti.



Burada STK'lar adına basın açıklaması yapan Birlik Haber-Sen İl Başkanı Sami Koç, şu ifadeleri kullandı, "ABD Başkanı Donald Trump terörist İsrail'in güvenliğini merkeze alan Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen Yüzyılın Anlaşması adını verdiği planı açıkladı. Herkesçe malum olan ve emperyalizmin genel karakteri olan hukuku hiçe sayma alışkanlığı bu açıklama ile bir kere daha deklare edilmiştir. Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması daha açık bir ifadeyle ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemiyle ayakta kalmaya çalışan Siyonist İsrail'in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesi terörün meşrulaştırılması noktasında kirli bir iş birliğidir. Dolayısıyla bu bir anlaşma değil anlaşma makyajlı savaş çağrısıdır" dedi.



Basın açıklamasının ardından toplanan çok sayıda STK üyeleri ve vatandaşlar dağıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA