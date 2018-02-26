Sivas'tan Yurt Dışına Çeyiz Gönderiyor

Sivas'ta yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Bebek (53), evde oturmaktan sıkılınca Belediye ve Halk Eğitim Merkezinin kadınlara özel açtığı kurslara katılarak birikimleriyle iş yeri açtı. Bebek, 10 yıl önce açtığı iş yerinde yaptığı çeyiz ve yeni doğan bebek ürünlerini artık sosyal medyadan aldığı siparişlerle Fransa, Almanya gibi ülkelere de gönderiyor.

12 yıl önce evde oturmaktan sıkılarak Belediye ve Halk Eğitim Merkezinin kadınlara özel açtığı kurslara katılmaya başlayan Ayşe Bebek, kursları başarı ile tamamladıktan sonra evde sipariş alarak evlenecek genç kızlara çeyiz hazırlamaya başladı. Yaklaşık 2 yıl evde aldığı siparişleri hazırlayan ve bu siparişlerle para biriktiren Bebek, az bir sermaye ile hayalini kurduğu küçük bir işletme açtı. 7 yıl boyunca küçük işletmesinde çalışan ve kendisini geliştiren Bebek, işlerinin iyi gitmesi ile birlikte 3 yıl önce Çarşıbaşı Mahallesi, Hikmet Işık Caddesi üzerindeki iş yerine taşındı. Burada yaptığı ürünleri sosyal medyada da paylaşmaya başlayan Bebek Almanya, Fransa gibi ülkelere de çeyizlik ürün göndermeye başladı.

Çocuklarının büyümesi ile birlikte evde oturmak yerine bir şeyler yapmak için kadınlara özel açılan kurslara katılmaya karar veren Bebek, Çocuklarım büyüdükten sonra evde boş oturmaktan sıkıldım. Zamanımı iyi değerlendirmek istedim. Bir de küçük bir iş yeri açma hayalim vardı. Belediyenin ve Halk Eğitim Merkezinin hanımlara özel açtığı kurslara katıldım. Kendimi geliştirdim, siparişler almaya başladım. Çocuklarım da büyümüştü, bana çok da ihtiyaçları yoktu. Önce evde başladım çalışmaya, birikim yaptım. Yaptığım birikimlerle küçük bir iş yeri açtım. 7 yıl çalıştırdıktan sonra baktım işler iyi gidiyor, talep artıyor, sonra daha büyük bir yere taşındım ve işlerime devam ediyorum. Burada genellikle evlenecek genç kızlarımıza çeyiz hazırlıyoruz. Ev tekstil ürünleri hazırlıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Hobi ve kurs malzemeleri satıyoruz. Nikah şekerleri yapıyoruz. Hamile hanımlara bebek ürünleri hazırlıyoruz. Hanımların ihtiyacı olan her şeyi yapıyoruz. dedi.

ALMANYA, FRANSA'YA ÇEYİZLİK ÜRÜN

Sosyal medya hesaplarını kullanmaya başlayınca Almanya, Fransa gibi ülkeler başta olmak üzere yurt dışı ve şehir dışından sipariş alan Bebek, yaptığı çeyizlik ürünleri kargo ile gönderdiğini ifade etti. Bebek ürünlerinin ilgi gördüğünü belirterek şöyle dedi

Günümüze uyarak bizde sosyal medya kullanmaya başladık. Yaptığım ürünlerin resimlerini sosyal medyada paylaşıyorum. Mesajla sipariş veriyorlar. Yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri hazırlamaya gayret ediyoruz. Yurt dışında daha çok Fransa ve Almanya'ya çalışıyorum. Genelde çeyiz ürünleri talep görüyor. Bebek, kına, nikah şekerleri, hediyelik eşyalar sipariş ediliyor. Bunları hazırlayarak kargo ile gönderiyorum. Sosyal medyadan paylaştıklarım çok beğeni alıyor, sipariş veriyorlar. Hanımların taleplerine karşılık vermeye çalışıyorum. Burada satılan ürünlerin neredeyse hepsini kendim tasarlayarak üretiyorum. Buraya gelen hanımların tepkileri güzel oluyor. Takdir ediyorlar. Kendilerine model alıyorlar. Beni model alıp, gayret edip iş yeri açan arkadaşlar da oldu. Gelip benden fikir alıyorlar. 'Nasıl yaptın, nasıl becerdin' diyerek öneri istiyorlar, ben de yardımcı oluyorum. Evde oturan hanımlara önerim de zamanlarını iyi değerlendirsinler, becerilerinin farkına varsınlar ve aile bütçesine katkıda bulunsunlar.