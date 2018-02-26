Sivas'tan Yurt Dışına Çeyiz Gönderiyor

SİVAS'ta yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Bebek (53), belediye ile Halk Eğitim Merkezi'nin kadınlara yönelik kurslarına katılarak, 10 yıl önce birikimiyle iş yeri açtı. Bebek, iş yerinde yaptığı çeyiz ve yeni doğan ürünlerini artık sosyal medyadan aldığı siparişlerle Fransa ve Almanya'ya da gönderiyor.

Ayşe Bebek, evde oturmaktan sıkılınca, 2006 yılında belediye ve Halk Eğitim Merkezi'nin kadınlara özel açtığı kurslara katıldı. Bebek, kursları başarıyla tamamlayarak, evden sipariş alıp, evlenecek genç kızlara çeyiz hazırlamaya başladı. Yaklaşık 2 yıl boyunca evde, aldığı siparişleri hazırlayan ve sağladığı kazançla para biriktiren Bebek, 2008 yılında az sermayeyle hayalini kurduğu küçük işletmeyi açtı. İşletmesinde çalışarak, kendisini geliştiren Bebek, işlerinin iyi gitmesiyle 3 yıl önce Çarşıbaşı Mahallesi, Hikmet Işık Caddesi üzerindeki iş yerine taşındı. Burada yaptığı ürünleri sosyal medya üzerinden de paylaşan Bebek, Almanya ve Fransa'ya da çeyiz ürünleri göndermeye başladı.

'KENDİMİ GELİŞTİRDİM, SİPARİŞLER ALMAYA BAŞLADIM'

Çocuklarının büyümesi ile evde oturmak yerine bir şeyler yapmak için kadınlara özel açılan kurslara katılmaya karar verdiğini anlatan Ayşe Bebek, "Çocuklarım büyüdükten sonra evde boş oturmaktan sıkıldım. Zamanımı iyi değerlendirmek istedim. Bir de küçük bir iş yeri açma hayalim vardı. Belediyenin ve Halk Eğitim Merkezinin hanımlara özel açtığı kurslara katıldım. Kendimi geliştirdim, siparişler almaya başladım. Çocuklarım da büyümüştü, bana çok da ihtiyaçları yoktu. Önce evde başladım çalışmaya, birikim yaptım. Yaptığım birikimlerle küçük bir iş yeri açtım. 7 yıl çalıştırdıktan sonra baktım işler iyi gidiyor, talep artıyor, sonra daha büyük bir yere taşındım ve işlerime devam ediyorum. Burada genellikle evlenecek genç kızlarımıza çeyiz hazırlıyoruz. Ev tekstil ürünleri hazırlıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Hobi ve kurs malzemeleri satıyoruz. Nikah şekerleri yapıyoruz. Hamile hanımlara bebek ürünleri hazırlıyoruz. Hanımların ihtiyacı olan her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.

ALMANYA İLE FRANSA'YA ÇEYİZLİK ÜRÜN

Sosyal medya hesaplarını işi için kullanmaya başlayınca yurt dışından da sipariş aldığını belirten Bebek, çeyiz ürünlerini kargo ile gönderdiğini anlattı. Ayşe Bebek, ürünlerinin ilgi gördüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"Günümüze uyarak bizde sosyal medya kullanmaya başladık. Yaptığım ürünlerin resimlerini sosyal medyada paylaşıyorum. Mesajla sipariş veriyorlar. Yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri hazırlamaya gayret ediyoruz. Yurt dışında daha çok Fransa ve Almanya'ya çalışıyorum. Genelde çeyiz ürünleri talep görüyor. Bebek, kına, nikah şekerleri, hediyelik eşyalar sipariş ediliyor. Bunları hazırlayarak, kargo ile gönderiyorum. Sosyal medyadan paylaştıklarım çok beğeni alıyor, sipariş veriyorlar. Hanımların taleplerine karşılık vermeye çalışıyorum. Burada satılan ürünlerin neredeyse hepsini kendim tasarlayarak üretiyorum. Buraya gelen hanımların tepkileri güzel oluyor. Takdir ediyorlar. Kendilerine model alıyorlar. Beni model alıp, gayret edip, iş yeri açan arkadaşlar da oldu. Gelip benden fikir alıyorlar. 'Nasıl yaptın, nasıl becerdin?' diyerek, öneri istiyorlar. Ben de yardımcı oluyorum. Evde oturan hanımlara önerim de zamanlarını iyi değerlendirsinler, becerilerinin farkına varsınlar ve aile bütçesine katkıda bulunsunlar."

- Sivas