Sivas'tan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine destek
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Sivas'tan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine destek

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Sivas'tan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine destek

Sivas'ta Nizam Derneği üyeleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına destek verdi.

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Sivas'ta Nizam Derneği üyeleri, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına destek verdi.

Nizam Derneği Genel Başkanı Kasım Kılıç, Paşa Camisi önünde yaptığı açıklamada, sözleşmeden ayrılma kararını desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin kadınları korumak için Batı'nın kanunlarına muhtaç olmadığını dile getiren Kılıç, cenneti annelerin ayakları altında gören bir medeniyetin evlatları olduklarını vurguladı.

Huzursuzlukların temelinde maneviyatsızlık ve milli değerlerden uzaklaşmanın yattığını savunan Kılıç, "Bu sözleşmenin iptal edilmesi, sosyal dokumuzu tahrip etmeye yönelik plan ve oyunları kısmen akamete uğratacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu sözleşmeyi feshetme kararı tüm Anadolu'da sevinçle karşılanmıştır. Kendisine bu konuda müteşekkiriz." dedi.

Basın açıklamasının ardından, kurban kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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