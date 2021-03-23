Sivas'tan Suriye'ye 2 tır gıda malzemesi gönderildi
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Sivas'tan Suriye'ye 2 tır gıda malzemesi gönderildi

23.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:30
Sivas'tan Suriye'ye 2 tır gıda malzemesi gönderildi

Sivas'ta başlatılan yardım kampanyasında toplanan 2 bin 205 gıda kolisinin yüklendiği 2 yardım tırı, Suriye'ye uğurlandı.

Sivas'ta başlatılan yardım kampanyasında toplanan 2 bin 205 gıda kolisinin yüklendiği 2 yardım tırı, Suriye'ye uğurlandı.

Sivas Valiliği öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda kolilerinin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde bölgeye gönderilmesi amacıyla tarihi jandarma binası önünde tören düzenlendi.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, bir şehrin en önemli özelliğinin yardımlaşma ve dayanışma olduğunu söyledi.

Sivas'ın bu minvalde erdemli bir şehir olduğunu belirten Ayhan, yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un okuduğu duanın ardından 2 yardım tırı, gıda kolilerinin Afrin ve İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yola çıktı.

Törene, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, AFAD Müdürü Nazif Ekinci ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları (1)
KAMİL ATAŞ: kendi halkınıza yardım edin
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