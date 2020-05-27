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Sivas'tan Selçuk Bayraktar'a davet

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Türkiye'nin ilk milli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı, Sivas'ta üretim yapmaya davet etti.

Sivas'tan Selçuk Bayraktar'a davet
27.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:06

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Türkiye'nin ilk milli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ı, Sivas'ta üretim yapmaya davet etti.

Sivas'ın ikinci organize sanayi bölgesi (OSB) olacak Demirağ OSB'nin özel teşvik kapsamına alınmasını beklediklerini ifade eden Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Demirağ OSB hakkında bilgi verdi. Eken, "Demirağ OSB içinde her parselde demiryolu ağı olacak. Lojistik Köy içerisinde olacak OSB, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı özel teşviklerden faydalanan bir cazibe merkezi olacak. Sivas TSO olarak yatırımcıları altyapı çalışmaları devam eden Demirağ OSB'ye yatırım yapmaya davet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'UÇAK DEYİNCE İLK AKLA GELEN İSİM NURİ DEMİRAĞ'DIR'

Son dönemde birçok ülkenin dikkatini çeken milli ve yerli üretim olan SİHA'nın mimarı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı çalışmaların Türkiye için gurur kaynağı olduğuna dikkat çeken Eken, "İnsansız hava araçları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için önemli bir görev yapıyor. Geçmişte milyonlarca dolar para harcanarak kiralanan, satın alınan ancak istenilen düzeyde kullanamadığımız İHA'lar artık tamamen yerli üretiliyor. Ordumuzun yürüttüğü önemli operasyonlarda sergilediği başarılar ile de tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı. Bu vesile ile ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil eden ve birçok devletin yapamadığı sistemleri yerli ve milli olarak üreten Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyor ve bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'de uçak denilince ilk akla gelen isim Nuri Demirağ'dır. Bu nedenle milli gururumuz olan SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ı, Demirağ OSB'ye yatırım yapmak için davet ediyoruz. Sivas TSO olarak bu konuda elimizden gelen tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Demiryolu yapımında ve uçak üretiminde ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Nuri Demirağ'ın adının yaşatılacağı OSB'de milli SİHA'nın üretilmesi ayrı bir anlam katacaktır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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