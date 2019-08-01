Sivas'tan Rusya'ya alabalık ihracatı

SİVAS'ın Suşehri ilçesindeki Çamlıgöze Barajı üzerinde yetiştirilen alabalıklar Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 11'ini karşılıyor. Üretilen balıkların yüzde 95'lik kısmı ise paketlendikten sonra Rusya'ya gönderiliyor. Kendi yemini de üreten tesis, barajın özelliğinden kaynaklı lezzeti balıklar yetiştiriyor.

İlçe merkezi yakınlarında bulunan Çamlıgöze Barajı'nda 10 yıl önce kurulan balık çiftliği, zaman içerisinde üretim potansiyelini artırarak, Türkiye'nin önemli üretim noktalarından biri haline geldi. Daha önce somon ve alabalık üretimi gerçekleştiren tesis, tek çeşide yoğunlaştı. Alabalık üretimini artıran firma 155 havuzda yıllık yaklaşık 2 bin 500-3 bin ton arasında balık yetiştirmeye başladı. Türkiye'deki alabalık üretiminin yüzde 11'ini karşılayan tesis, ürünlerinin yüzde 95'ini ise aracılar vasıtasıyla Rusya'ya ihraç ediyor. Barajın özelliği nedeni ile akarsu ortamında yetişen balıklar lezzetiyle de büyük ilgi çekiyor. İşletme, Karadeniz illerinden gelen balık unu ve Norveç'ten getirtilen balık yağlarını kullanarak kendi yemini de üretiyor. Ayrıca meraklıları için az miktarda sazan da yetiştirilip perakende olarak satılıyor.

İşletme sahibi Alper Sermet (38), Kayseri'de bulunan kuluçkahaneden getirilen yavru balıkları barajdaki havuzlara naklettikten sonra boylama ve aşılama gibi işlemlerden geçirdiklerini, satış boyuna geldiği zaman pazarlamasını yaptıklarını söyledi. Barajın mevsimlik değil yılın 12 ayında üretim yapabilme özelliği bulunduğunu anlatan Sermet, Bundan dolayı biraz daha avantajlı, üretimin süreklilik arz ettiği bir kapasiteye sahibiz dedi.

Üretilen balıkların tamamına yakının Rusya'ya gittiğini ifade eden Sermet, Burada üretilen balıkların yüzde 95'i Rusya pazarına gidiyor. Türkiye'deki işleme tesislerinde, temizleme ve paketleme yapıldıktan sonra Rusya'ya ihracat yapılıyor. Şu anda artan bir talep var. Bazen karşılayamadığımız durumlar oluyor. Türkiye balıkçılık konusunda çok büyük adımlar attı. Özellikle doğal kaynaklarımızın temiz olması, üretim alanında daha verimli olmasını sağlıyor. Bu yüzden üretimde artış var ama talepte de çok büyük artış var diye konuştu.

'BU BARAJ TÜRKİYE'DE TEK'

Üretimi gerçekleştirdikleri Çamlıgöze Barajı'nın diğer örneklerinden ayrıldığını anlatan Sermet, Üç veya dört kilometre yukarısında Kılıçkaya Barajı var. Bütün kaynak suları toplanıyor ve oradan çıkan dinlenmiş, temizlenmiş su Çamlıgöze'ye geliyor. Ayrıca buradaki su, akarsu özelliği taşıyor. Bundan dolayı su sürekli temiz kalıyor. Alabalığın da en çok sevdiği su budur zaten. Hem lezzet katıyor, hem de yetiştiricilik anlamında avantajlar sağlıyor. Bunları dikkate aldığımız zaman bu barajın Türkiye'de tek olduğunu söyleyebiliriz. Bu balığın lezzetinden de anlaşılabiliyor ifadelerini kullandı.

'KENDİ YEMİMİZİ ÜRETİYORUZ'

Baraj kıyısına kurulan tesiste kendi balık yemlerini ürettiklerini belirten Alper Sermet, Alabalık üretiminin maliyetinin yüzde 70'i yemdir. Bu yemin içeriği çok önemlidir. Balığınızın büyümesi, sağlıklı olması, lezzetli olması, bunların hepsi yeme bağlıdır. Biz yemimizi yaklaşık 6 yıldır kendimiz üretiyoruz. Aynı zamanda da başka üreticilere de yem satıyoruz. Bu bizim bir farkımız oldu. Yemin ham maddesini balık yağı ve unu oluşturuyor. Karadeniz tarafından hamsi unu alıyoruz. Ayrıca Norveç dolaylarından yağ da alınıyor ama dünyada çok fazla protein kaynağı yok. Dolayısıyla balık, balıkla beslenmek durumundadır. Şu anda hamsi unu Karadeniz'den, yağ ise Norveç'ten geliyor. Bu şekilde besleme yapılıyor dedi.

Yoğun talep olduğu için isteyenlere tesislerde perakende satış da yaptıklarını anlatan Sermet, yaz döneminde yoğun talep oluştuğunu belirtti. Alabalık yemenin bir mevsimi bulunmadığını ve 12 ay boyunca tüketilebileceğini de ifade ederek, Alabalığın en güzeli klasik fırında ve tava ile pişirilmesini tavsiye ediyoruz. Hepsi çok lezzetli olur diye konuştu.

Kaynak: DHA