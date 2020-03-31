Sivas'tan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Vali Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı birlik, beraberlik ve dayanışma kampanyasına ben de 1 aylık maaşımla destek veriyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bilgin ise sosyal medya hesabında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına ben de bir aylık maaşımı bağışlayarak destek oluyorum." paylaşımında bulundu.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız da sosyal medya hesabından yaptığı, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Seferberliğini gönülden destekliyor ve 1 maaşla ben de katılıyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin değerli mensupları siz de katılıyor musunuz?" paylaşımıyla üniversite çalışanlarına da kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Kaynak: AA