Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde voleybol turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen turnuvaya kurumların, esnaf ve vatandaşların oluşturduğu 12 takım katılıyor.

60. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva çekişmeli maçlara sahne oluyor.

Bu arada turnuvaya katılan takımlardan Çiçekler Et Voleybol Takımı sahaya, "Kadına şiddeti kınıyoruz" ve "Savaşa hayır" yazılı pankartla çıktı.

Takım kaptanı Halis Lektemur, kadına şiddete ve savaşa karşı dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Hiçbir kadın ölmesin, şiddete maruz kalmasın, tacize, tecavüze uğramasın, sömürülmesin. Savaş olmasın, bebekler ölmesin." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Aslan, Ulaş'ta okul ziyaretinde bulundu

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Ulaş ilçesinde okul ziyaretinde bulundu.

Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Şube Müdürleri Serhat Duman ve Fehmi Tutkun ile bir araya geldi.

Anaokulu öğrencileri ile bir süre sohbet eden ve etkinlikleri hakkında bilgi alan Aslan, daha sonra 8. sınıf öğrencileri ile buluşarak, Liseye Giriş Sınavı'na girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerden derslerine çok çalışmalarını isteyen Aslan, şunları kaydetti:

"Eğer gayret gösterir ve çok çalışırsanız inanın başarılı olursunuz, yaşadığınız anı en iyi şekilde değerlendirin. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor. Devletimiz her türlü imkanı sizin için seferber ediyor. Sizden tek isteğimiz derslerinize odaklanmanız ve başarılı olmanız. Hem kendinizin hem de ülkemizin geleceği için sizlerin her açıdan donanımlı, bilgili, kültürlü, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmenizi arzuluyoruz."

Öğretmenler ile de bir araya gelen Aslan, "Eğitimin kalbi öğretmendir, sizlerin gayreti olmadan hiçbir projemizin, çalışmamızın başarıya ulaşması mümkün değil. Sivas'ta bu noktada gerçekten çok iyi bir birliktelik var. İnşallah, el ele vererek eğitimdeki başarımızı daha yukarılara taşıyacağız." dedi.