Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Alparslan Sözen başkanlığında yapılan toplantıya, Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz ve Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila katıldı.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin huzuru ve güvenliği için alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Sözen, ilçede huzur ve asayişin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "İlçemizin huzurunu, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığımız 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaktır. Gece gündüz demeden her alanda çalışacağız." dedi.

Şarkışla Kaymakamı Dolaş, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında Şarkışla Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz ve ilçede görev yapan basın mensupları katıldı.

Gazetecilerin günlerini kutlayan Dolaş, "Sizler hem vatandaşın hem de bizlerin gözü kulağısınız. Bu nedenle sizler ilçede yapılan ve yapılması gerekenleri yakından bilenlersiniz. Dolayısıyla sizlerin çalışmalarımıza katkı sağlayacak görüşleri bizim için değerlidir." dedi.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet