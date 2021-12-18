Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, Eskikarahisar köyünü ziyaret etti.

Köy girişinde muhtar Tuncer Bahar tarafından karşılanan Sözen, köyde yapılan çalışmalarla ilgili muhtardan bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Eskikarahisar Köyü İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Sözen, okulda da incelemelerde bulundu.

Sözen, köylerde yaşayan vatandaşların refah içinde yaşaması için kaymakamlık imkanları dahilinde desteklerin devam edeceğini söyledi.

Kar yağışı çocukları sevindirdi

Sivas kent merkezinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar kar topu oynadı.

Bir okulun bahçesinde karın keyfini çıkaran çocuklar, gönüllerince eğlendi.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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