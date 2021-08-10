Sivas'tan kısa kısa
Suşehri Devlet Hastanesine atanan dahiliye ve kardiyoloji uzmanları görevlerine başladı.
Suşehri Devlet Hastanesine atanan dahiliye ve kardiyoloji uzmanları görevlerine başladı.
Hastaneye atanan dahiliye uzmanı Zeliha Birsin ve kardiyoloji uzmanı Burak Oğulcan Yıldırım, poliklinikte hasta kabulüne başladı.
Dahiliye doktoruyla dahiliye poliklinik sayısı 3'e çıktı. Hastanede 15 uzman doktor, 7 diş hekimi ve 7 pratisyen hekim görev yapıyor.
Trafik kazası
Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Dursun Ahmet Kuruçay yönetimindeki 34 GBN 31 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü yakınlarında ağaçlara çarptı.
Kazada yaralanan Kuruçay, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara