Sivas'tan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'tan kısa kısa

Sivas'tan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Kaymakam Cengiz Nayman başkanlığındaki toplantı, kurum yetkililerin katılımıyla toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi, faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, dönem içerisinde yapılan faaliyetler değerlendirilirdi, kurumlar arası uyum ve eşgüdümün önemine vurgu yapılarak, başta eğitim faaliyetlerinin etkin şekilde yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı değerlendirme, görüş ve önerilerin belirtilmesiyle sona erdi.

AFAD'dan eğitim

Ulaş'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kolluk güçlerine ve itfaiye ekiplerine afet çadırı kurulum eğitimi verildi.

Hükümet Konağı bahçesinde verilen eğitimde AFAD görevlileri, polis, jandarma, itfaiye ekibi ve özel güvenlik personeline afet sonrası geçici barınma alanlarının biran önce kurulmasının, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi açısında önem arz ettiğini anlattı.

Eğitimde afet çadırının kurulması tatbiki olarak gösterildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Sertab Erener Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'tan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:01:36. #1.16#

title