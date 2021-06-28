Sivas'tan kısa kısa
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Sivas'tan kısa kısa

Sivas'tan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ekinci, belediyenin sosyal tesislerinde, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlçenin en önemli sorunlarından birinin Selpinti Sulama Barajı'nın yapımı olduğunu ifade eden Ekinci, "Bu hizmetin yapılması için gerekli yerlerle görüşmeler yaptık. Projeyi 2022 yatırım programına aldırmak için çalışıyoruz." dedi.

Ekinci, Suşehri Devlet Hastanesine de büyük önem verdiklerini, bu nedenle her kura çekiminde hastanenin uzman doktor eksiklerini giderdiklerini söyledi.

Teşkilatların ve halkın hizmetinde olduklarını anlatan Ekinci, "Hizmet için geldik. Teşkilatlarımızın ve halkımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Bizler Suşehri'ni seviyoruz. Suşehri'nin eksiklerinin giderilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaymakam Hidayet Sarı ile Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i makamında ziyaret eden Ekinci, Suşehri Devlet Hastanesi ve kısa süre önce inşaat çalışmaları tamamlanan yeni öğretmenevi binasını da gezdi.

Ekinci, son olarak beraberindekilerle eski hükümet konağı önünde açılan aşı standını ziyaret etti.

Ulaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde vatandaşların talebi üzerine semt ve hayvan pazarı pazartesi günleri kurulacak.

Belediye Başkanı Turan İlbey, Cemal Tarlan ve Cumhuriyet caddelerinde kurulan semt pazarını gezdi, esnaflarla bir süre sohbet etti.

Esnafların sorun ve taleplerini dinleyen İlbey, salgın tedbirlerine uymalarını istedi.

İlbey, yaptığı açıklamada, "İlçe merkez ve köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımız ve esnaf, pazar günleri bankanın ve kurumların kapalı olduğunu, bu nedenle semt ve hayvan pazarının pazartesi günü kurulmasını istedi. Biz de vatandaşların talebi üzerine pazarların pazartesi günü kurulmasına karar verdik ve bu uygulamadan vatandaşlarımız ve pazar esnafımız memnunlar." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Suşehri'nde partililerle bir araya geldi.

Sivas'tan kısa kısa
Sivas'tan kısa kısa
Sivas'tan kısa kısa
Sivas'tan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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