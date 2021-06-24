Sivas'tan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'tan kısa kısa

Sivas'tan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki serginin açılışını, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Turan İlbey ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Serhat Duman gerçekleştirdi.

Nayman ve beraberindekiler açılışın ardından proje koordinatörlüğünü Nihan Nergiz'in yaptığı Türkçe, edebiyat, coğrafya, fen, sosyal bilimler ve matematik alanlarında 25 projeden oluşan sergiyi gezdi.

Sergi hakkında bilgi veren okul müdürü Ali Işıkver, öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla paylaşarak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Nayman ve beraberindekiler daha sonra "Yunus Emre" konulu resim sergisinin açılışını yaptı.

Suşehri'nde emniyet kemerinin önemi mobil simülasyon aracı ile uygulamalı anlatıldı

Suşehri ilçesinde, polis ekipleri yaptıkları kontrollerde emniyet kemeri takmayan sürücülere, emniyet kemerinin önemini mobil simülasyon aracında uygulamalı anlattı.

İlçe Emniyet Müdürü Erkin Kürk, polislerle birlikte Sivas Caddesi eski Hükümet Konağı önünde emniyet kemeri denetimi yaptı.

Sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi anlatan ekipler, emniyet kemeri takmamanın bir kaza anında sürücülere ve yolculara verebileceği ağır zararların önemine vurgu yaptı.

Ekipler, emniyet kemeri takmayan bazı sürücüleri ise mobil simülasyon aracına bindirerek, emniyet kemerinin önemine dikkati çekti.

Simülasyon aracına binen vatandaşlardan Kadir Güleç, insanın başına bazı şeyler gelmeden neyin zararlı olduğunu anlayamadığını belirterek, "30 yıldır şoförlük yapıyorum, ilk defa simülasyonda da olsa bir kaza anı yaşadım. Gerçeği daha farklı olabilir. Bu bile insanı tedirgin ettiğine göre, herkesin emniyet kemeri takmaya önem vermesi gerektiğini bir daha anladım." dedi.

Sivas'tan kısa kısa
Sivas'tan kısa kısa
Sivas'tan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Emel Sayın Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'tan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 15:09:53. #1.15#

title