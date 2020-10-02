Sivas'tan kısa kısa
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Sivas'tan kısa kısa

02.10.2020 12:17 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:21
Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ın Ulaş ilçesinde asayiş ve güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde asayiş ve güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında İlçe Kaymakam Vekili Muhammed Burak Akköz başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Sami Dikme, İlçe Hastanesi Başhekimi Mehmet Burak Öztürk ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek katıldı.

Toplantıda, ilçe merkez ve köylerindeki asayiş konuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınması gereken önlemler görüşüldü.

MÜSİAD Sivas Şubesi'nden Başkan Bilgin'e ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sivas Şube Başkanı Salim Eminoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti.

MÜSİAD'tan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bilgin, şehrin gelişimi açısından gelen her projede ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini belirterek, "İnşallah karavan park projesinde de ilimize katkı sağlaması açısından en güzel lokasyonda bu projeye destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Eminoğlu ise kentte uygulamak istedikleri karavan park projesi hakkında Bilgin'e bilgi verdi.

Karavan turizmini ülkede yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktaran Eminoğlu, "Karavan turizmini tercih eden yabancı turistlerin rotasına Türkiye'yi eklemelerini sağlamak amacıyla 'Karavan Park' projesini geliştirdik. Proje ile Türkiye'ye gelen turistlerin, Türkiye'nin zenginliklerini keşfedebilmeleri için yalnızca bir şehirde değil, birçok şehirde gezerek konaklayabilmelerini sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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