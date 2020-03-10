Sivas'tan kısa kısa Zara ilçesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Zara ilçesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Zara Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZASİAD) ile Zara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu konferans salonunda iki ayrı seminer gerçekleştirildi.



Seminerde konuşan uzman Murat Kaya, öğrencilere F-16 çalışma hazırlığı ile insanın hayata hazırlanma aşamalarının benzerliği konusunda bilgi verdi.

Uzman Ruhan Meral ise öğretmenleri eğitimde motivasyon konusunda bilgilendirdi.

Zara Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, seminerlere katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "2023 veli çalıştayı sonucunda öğrenci ve öğretmenlerimizin iletişim becerileri, iletişim teknikleri, motivasyon konularında yeterliliklerini artırmak adına ZASİAD işbirliğinde uzmanlarımız tarafından öğretmen ve öğrencilerimize yönelik seminer düzenledik." dedi.

Ulaş

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçede açılan giysi dikim kursunu ziyaret etti.



İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliğinde açılan "kadın üst giysileri dikimi" kursunu ziyaret eden Akköz, kadın kursiyerlerle sohbet etti.

Akköz, Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun'dan çalışmalar konusunda bilgi aldı.



Kurslara katkılarından dolayı İŞKUR yetkililerine teşekkür eden Akköz, kursiyerlerin öğrendiklerini ekonomik kazanca dönüştürebileceklerini söyledi.

Kaynak: AA