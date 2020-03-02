Sivas'tan kısa kısa

02.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:55

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme ve polis memurları tarafından karşılanan Akköz, ilçenin genel asayişi, personel durumu ve genel faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dikme, Kaymakam Akköz'e teşekkür etti.

Suşehri'nde seminer düzenlendi

Suşehri ilçesinde "bitki ıslahında genetik yaklaşımlar" konulu seminer verildi.

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Ahmet Sümbül, öğrencilere bitki ıslahında yapılması gerekenleri anlattı.

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fadime Suata Alparslan, seminerin sonunda yaptığı konuşmada her hafta farklı konularda öğrencileri bilgilendireceklerini söyledi.

Seminerlere katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür eden Alparslan, "Öğrencilerimiz için her hafta farklı konuların işlendiği seminerle katkı sunan, özverili çalışan akademisyen arkadaşlarımızı kutluyorum. Amacımız öğrencilerimize güzel bir bilgi eseri bırakmaktır." dedi.

Alparslan, programın sonunda Doç. Dr. Bektaş Sönmez, Tuğba Türegen, Yeliz Demirci, Ahmet Sümbül ve Demet Altun'a teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA