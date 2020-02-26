Sivas'tan kısa kısa

26.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:00

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar tarafından karşılanan Akköz, ziyarette personel durumu ve genel faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Akköz, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ve kamu düzeninin sağlanmasında önemli hizmetleri olan jandarma teşkilatımız ilçemizde de güvenlik unsurlarından biridir." dedi.

İlçenin genel manada sakin olduğunu dile getiren Akköz, "Asayiş yönünden küçük çaplı münferit olaylar olmakla birlikte kayda değecek nitelikte sorun ve sıkıntı bulunmuyor." diye konuştu.

Gülbahar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şarkışla

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seyfullah Aydoğan ile öğretmen ve öğrenciler, Vergi Haftası Dolayısıyla Şarkışla Vergi Dairesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Vergi Dairesi Müdürü Sultan Çalış, kurum hakkında bilgi vererek, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Okulun müdürü Aydoğan, "31. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında okulun muhasebe sınıfı öğrencileri, muhasebe ve finansman öğretmenleri Serkan Kılıç ve Tuğba Çınar ile Vergi Dairesini ziyaret ettik. Ziyarette öğrencilerimizi ağırlayan ve sorularını yanıtsız bırakmayan Çalış'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA