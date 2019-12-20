Sivas'tan kısa kısa

20.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:22

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddet verileri slayt eşliğinde izletildi, şiddet durumuna ilişkin analizler yapıldı.



Ülke genelinde ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantıda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın Ulaş'ta da hassasiyetle uygulanacağı ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacağı vurgulandı.

Toplantıda kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yapılması gerekenler konuşuldu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sami Dikme, İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül de katıldı.

Suşehri'nde fizik tedavi uzmanı göreve başladı

Suşehri Devlet Hastanesinde Fizik Tedavi Rehabilitasyon (FTR) Uzmanı Dr. Ragıp Ulvi Korucu, göreve başladı.

FTR olarak ilk görev yerinin Suşehri olduğunu aktaran Korucu, Suşehri Devlet Hastanesinin sadece ilçeye değil, komşu 6 ilçeye daha hizmet verdiğini söyledi.

Kaynak: AA