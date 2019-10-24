Sivas'tan kısa kısa

24.10.2019 13:04

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Eskikarahisar köyü ilkokulunu ziyaret etti

Gül, öğrencilerle bir araya gelerek okumanın önemini anlattı. Başarılı öğrencilere hediyeler veren Gül, okulun mevcut durumu ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Köy okullarına ziyaretlerinin devam edeceğini söyleyen Gül, "Okulumuzu ziyaret ettik, öğrencilerimizle güzel bir sohbetimiz oldu. Dersleriyle ilgili sorduğum sorulara cevap verdiler, okulumuza sıvı sabun ve temizlik malzemesi bıraktık. İlçemizdeki eğitim seviyesini daha da yukarılara çekmek için çaba gösteriyoruz." dedi.

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları

Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 4 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara, 843 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, 8-22 Ekim tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 50 olaya müdahale etti.

Ekipler, bu olaylarda 4 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara, 843 gram esrar, 4 uyuşturucu hap ve 3 gram sentetik uyuşturucu ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirdi.

Olaylarda gözaltına alınan 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA