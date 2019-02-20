Sivas'tan Kısa Kısa

VakıfBank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cihab Akyol, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i ziyaret etti.

Akyol, şube gezileri kapsamında Suşehri ilçesinde temaslarda bulundu. Başkan Yüksel'i makamında ziyaret eden Akyol, Suşehri'nin şirin bir ilçe olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksel ise Akyol'a yeni görevinde başarı diledi.

Hafik'te "Ailemle Birlikte Okuyorum" Projesi

Hafik ilçesinde "Ailemle Birlikte Okuyorum" adlı proje kapsamında öğrenciler ve veliler çeşitli metin ve hikaye okudu.

Cumhuriyet İlkokulu içerisinde kurulan kütüphane ve zeka oyunları sınıfının açılışının ardından okul salonunda okuma etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Hafik Kaymakamı Rahmi Bulut, eşi Berna Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve veliler eğitimle ilgili konuda hazırlanan metinler okudu.

Kaymakam Bulut, burada yaptığı konuşmada, idareciler olarak öğrenciler için ellerinden gelen gücü kullandıklarını söyledi. Velilerden her konuda destek bekleyen Bulut, "Okulumuzla ilgili veya herhangi bir konuda her zaman talep ve önerilerinize açığız. Bu okulda da görüldüğü gibi gelen talep üzerine çocuklarımız için zeka oyunları sınıfı ile ilgili gerekli desteği verdik ve açılışını gerçekleştirdik. Tüm öğrencilerimize faydalı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Emrullah Alkaşı da proje ve okul çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Yıldız ise öğrenmenin önemine dikkati çekerek "Eğitim okulda başlayan ama aile desteğiyle devam eden bir süreçtir. Bu manada sizlerin desteklerini bekliyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor ve maalesef geri alınamıyor. Evde çocuklarımızla kaliteli zaman geçirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA