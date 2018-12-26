Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hatim duası programı düzenlendi.



Gençlik Merkezlerinde uygulanan "Öğrendiklerimi Uyguluyorum Projesi" kapsamında, Suşehri Gençlik Merkezince oluşturulan Kur'an-ı Kerim okuma halkalarına katılan ve hatimlerini tamamlayan Suşehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımıyla hatim duası programı gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, etkinliğe katkılarından dolayı Kaymakam Vekili Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'e teşekkür etti.



Proje hakkında bilgi veren Zorlu, "Bilinçli ve İslam ahlakına göre yetişmiş nesiller yetiştirmek amacındayız. Yine aynı proje kapsamında Kitap Okuma Halkaları da devam etmektedir. Projeye katılmak isteyen kitapsever gençlerimizi Suşehri Gençlik Merkezine davet ediyoruz." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yakup Topçu katıldı.

Şarkışla

Kızılay Şarkışla Temsilciliğine atanan Abdurrahman Özpolat'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Ziraat Odaları Başkanı Bayram Sevim, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Beyazıt, Küçük Sanayi Kooperatif Başkanı Hayati Alpaslan, Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Himmetoğlu, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Özpolat'ı, ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Oğuz, her zaman Kızılay'ın yanında olduklarını belirterek, Özpolat ile temsilciliğe atanan Mustafa Şimşir ve Murat Karani'ye ellerinden gelen yardımları yapmaya hazır olduklarını söyledi.

- Pektaş'a taziye ziyareti

Annesi vefat eden Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, taziyeleri kabul ediyor.



Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları Pektaş'ı ziyaret ederek sabır dileklerinde bulundu.



Kaymakam Pektaş'ın cuma günü göreve başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: AA