Sivas'tan Kısa Kısa

Doğumsal kalp hastalıkları alanında uzman olan Dr. Öğretim Üyesi Vural Polat, Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) göreve başladığı bildirildi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce Van'da görev yapan ve doğumsal kalp hastalıkları alanında uzman olan Dr. Öğretim Üyesi Polat, CÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Pediatrik Kardiyoloji'de hasta kabulüne başladı.

Polat da göreve başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi noktasında çok az ilde uzman hekim bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara, İstanbul, İzmir dışındaki illerimizde maalesef kısıtlı sayıda hastaya bu hizmet sunulmaktadır. İnşallah Sivasımızda biz bu hizmeti vermeye başlayarak ilimize ve bölge illere bu ihtiyacına cevap vermeye çalışacağız. Bu tür rahatsızlığı olan hastalarımızı gönül rahatlığı içerisinde hastalıklarını tedavi etmek için hastanemize bekliyoruz. Çocuklarımızın hastalıklarını düzeltmek, onların sağlıklı bir ömür sürmelerini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Seyyar gıda satışına izin verilmeyecek

Sivas'ta, seyyar gıda satışı ile pide fırınlarının etli pide, lahmacun, peynirli gibi hazır yemek üretip satışına izin verilmeyeceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yiyecek satışına ilişkin vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Sivas Belediyesi ve ilgili odaların yetkilileriyle toplantı düzenlendi.

Toplantıda, alınan tedbirler çerçevesinde, gıda sektöründe hizmet veren her kurumun kendi sorumluluk alanındaki iş ve işlemleri aksatmadan yapmasına, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla İstasyon ve Atatürk caddelerinde seyyar satıcılara izin verilmemesine, bu işi yapanların ekipmanlarına el konulmasına, denetimlerin yapılması için ilgili kurumlardan personel görevlendirilmesine karar verildi.

Ayrıca seyyar satıcılar içerisinde kamuda çalışanlarının bulunması durumunda haklarında yasal işlemin yapılması, eti, malzemesi müşteri tarafından dışarıdan getirilen etli ekmek dışında pide fırınlarının etli pide, lahmacun, peynirli gibi hazır yemek üretip satışına izin verilmemesi, bu durumun pide fırınlarına duyurulmasına karar verilen toplantıda, ayrıca Kurban Bayramı süresince mahalle aralarında izinsiz ve kaçak et çekimine izin verilmemesi için gerekli denetimlerin yapılması kararları alındı.