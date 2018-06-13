Sivas'tan Kısa Kısa

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (SESOB) ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde SESOB Başkanı Beşir Köksal ile görüşen Rektör Yıldız, esnaf teşkilatının önemli olduğunu ve birçok alanda ortak çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Üniversite-şehir işbirliğinin önemine vurgu yapan Yıldız, "Cumhuriyet Üniversitemiz ve esnaf teşkilatımız her zaman ortak çalışmalar yapıyor. Esnaf teşkilatımıza yönelik Ahilik üzerine bir kitap hazırlanmasında değerli hocalarımız önemli katkılarda bulundu. Öğrencilere yönelik olarak işbirliği yapıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ortak çalışmalarımız devam edecektir. Bir kez daha esnaf teşkilatının başkanlığına seçilen değerli büyüğümüz birlik başkanı sayın Beşir Köksal'ı ve yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Köksal ise, üniversitenin şehrin tanıtımına ve esnafa önemli katkılar sağladığını, burada eğitim gören öğrencilerin memleketlerine gittiğinde Sivas'ı tanıttıklarını vurguladı.

SESOB olarak üniversite ile gurur duyduklarını ifade eden Köksal, şunları kaydetti:

"Üniversite bir şehrin gelişmesi ve kalkınması için önemli bir adımdır. Cumhuriyet Üniversitesinden sonra Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin de kurulması Sivas'ımıza değer katacaktır. Göreve geldikten sonra üniversitemiz ile her zaman işbirliği içerisinde olduk. Sivas ahileri ve esnaf teşkilatının tarihine yönelik üniversitemiz ile işbirliği yaparak 'Osmanlı Döneminde Sivas'ta Ahilik ve Esnaf Teşkilatı' konulu bir kitap çıkardık. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Alim Yıldız'ın şahsında emeği geçen hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ortak çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir."

Demirgil'den Ramazan Bayramı mesajı

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Demirgil, mesajında, bayramların birlik ve beraberliği, kardeşlik ve dostluğu pekiştiren dayanışma ve paylaşma duygularını en üst düzeyde hissetmeye neden olan müstesna günler olduğunu aktardı.

Demirgil, "Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Bayramlar yarınlara hayırlar taşıyan niyettir. Dini ve milli günlerimiz milletimizin birlik, beraberlik, barış ve huzur içerisinde yaşamasını sağlayan özel günlerdir." ifadelerini kullandı.

Sivas halkının esnaf ve sanatkarlarının bayramını kutlayan Demirgil, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nın tüm Sivaslı hemşehrilerime, çalışanlarımıza, milletimize ve ülkemize iyilikler getirmesini, her geçen gün büyüttüğümüz sevgi, saygı, yardımlaşma ve paylaşma ortamının daha da gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, siz Sivaslı kardeşlerimin, ayrıca yurt içinde ve yurt dışındaki bütün hemşehrilerimizin, aziz Türk milletinin, bütün İslam ve insanlık aleminin Mübarek Ramazan Bayramlarını en samimi duygularımla kutluyorum."