Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Adıyaman'da düzenlenen Siyaset Akademisi programında tecrübelerini paylaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Siyaset Akademisi final programına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sinevizyona aktarılan sunum eşliğinde Aydın, belediyecilik açısından önemli ve örnek olacak projelerini anlattı.

Paşabahçe, Aksu, Gıda Bankası, mezarlık dönüşümleri ve meydan düzenlemeleri gibi birçok farklı alanda Sivas'ta gerçekleştirilen projeleri aktaran Aydın, katılımcılar tarafından sık sık alkış aldı.

Siyasetin bir hizmet aracı olduğunu aktaran Aydın, "Siyasetçinin, yaşantısının her ayrıntısına dikkat etmesi ve örnek olması gerekir. İnanıyorum ki sizler de ülkemizin geleceğine yön verecek, hizmet aşkıyla gece gündüz çalışacak ve milletimize faydalı işler yapacaksınız." ifadelerini kullandı.

Aydın, program sonrasında Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu ziyaret etti.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Sivas Belediyesi, belediyeye ait sosyal medya hesabı üzerinden tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

1 Mayıs dolayısıyla esprili bir paylaşımda bulunan Sivas Belediyesi, sosyal medya hesabında, "Bugün bizim bayramımız çalışmıyoruz. Bu tiviti de Paşabahçe Mesire Alanı'ndan piknikten atıyoruz. Nöbetçi ekip ve çağrı merkezi 444 58 44." mesajına yer verdi.

Mesajda ayrıca, ülkesi, şehri, çocukları ve geleceği için ter döken tüm işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de kutlandı.