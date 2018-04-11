Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde 12 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Doğanşar Kaymakamı Mustafa Serin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlarla Mezgitli Yaylası'na 12 bin çam fidanı dikti.

Kaymakam Serin, törende yaptığı konuşmada, fidan dikimine katılan kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, asker, polis, öğrenci, muhtar ve vatandaşlara teşekkür etti.

Serin, Doğanşar'ın daha yeşil bir görünüme kavuşması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmayı arzuladıklarını ifade etti.

Gölova'da eğitim yatırımları

Gölova Kaymakamı Ali İhsan Başak, ilçede yapımı süren Şehit Sümer Deniz Çok Programlı Anadolu Lisesi ve öğretmenevi inşaatını inceledi.

Çalışmalar hakkında Gölova Milli Eğitim Müdürü Salih Sönmez'den bilgi alan Kaymakam Başak, eğitimin en iyi ve en modern ortamda verilmesi için en büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.

Okullaşma oranının üst seviyelere çıkması için gayret gösterdiklerini belirten Başak, Gölova'da eğitim kalitesinin artacağını ifade etti.

Kaymakam Başak, her iki inşaatı yapan müteahhit firma yetkilileriyle görüşme yaparak, işlerin kısa sürede bitirilmesini istedi.