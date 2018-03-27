Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Şehit Mezarlarının Çevre Temizliği ve "Evde Yaşlı ve Bakım projeleri kapsamında yaşlıların ev temizliği ve şehit mezarlarının genel bakımları yapılıyor.

Suşehri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından başlatılan Evde Yaşlı Bakım Projesi hakkında bilgi veren Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlıların ev temizliklerinin yapıldığını söyledi.

Projenin 12 süreceğini dile getiren Uzunoğlu, "SYDV tarafından görevlendirilen ve ücretleri ödenen bakım görevlileri haftada bir gün, 60 yaş üzerinde, sosyal güvencesi olmayan, evinde günlük rutin işleri yapmakta zorlanan bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlarımıza destek olarak bakım hizmeti veriyor." dedi.

Şehit Mezarlarının Çevre Temizliği Projesi başlatıldığını da belirten Uzunoğlu, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna şehit olan asker ve polislerimizin mezarları temizlenip, çevre bakımı yapılıyor." diye konuştu.

Moğolkoç'tan Gürün ilçesine ziyaret

Sivas İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, Gürün ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür'ü ziyaret eden Moğulkoç, ilçedeki sağlık tesisi ve yatırımlarıyla ilgili görüştü.

Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi de makamında ziyaret eden Moğulkoç, çalışmalarında başarılar diledi.

Moğulkoç, Gürün Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, inşaat hakkında yetkililerden bilgi aldı.