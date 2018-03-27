Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anasınıfı öğrencileri, aileleri ile okullarının bahçesine meyve fidanı dikti.

Şarkışla Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen törene, Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Kılıçkaya, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende öğrenciler, velileri tarafından satın alınan 40 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Öğrenciler, diktikleri fidanların üzerine ise isimlerinin yazılı olduğu etiketleri astı.

Milli Eğitim Müdürü Ergen, gösterilen duyarlılıktan dolayı öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

Okul Müdürü Mustafa Karataş da dikilen meyve ağaçlarının bakımlarını okul olarak takip edeceklerini belirtti.

Suşehri Belediyesinden öğrencilere bayraklı tişört

Suşehri Belediyesi öğrencilere bayraklı tişört hediye etti.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Hürriyet İlkokulu'nda gösteri için görevlendirilen 103 öğrencinin giyecekleri Türk bayraklı tişörtleri okul müdürü İbrahim Fidan'a teslim etti.

Geleceğin teminatı olan çocuklara destek verilmesi gerektiğini belirten Yüksel, "Okul yetkililerimizin öğrenciler için bu talebi bizleri mutlu etti. Bizler de bu talebi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayraklı tişörtlerle gösteri yapacaklardır. Tüm öğrencilerimizi gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü İbrahim Fidan ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Yüksel'e teşekkür etti.