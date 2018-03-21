Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas'ta, "Dünya Ağız Diş Sağlığı Günü" kapsamında program düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesinden (CÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından ağız ve diş sağlığının vücut sağlığı üzerine etkileri konusunda bilinç oluşturmak amacıyla, "Dünya Ağız Diş Sağlığı Günü" konulu serginin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışına CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Hubbezoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü ve Diş Hekimleri Odasının katkılarıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti. Vatandaşları ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek açısından bazı etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade eden Hubbezoğlu, "Bu özel gün vesilesiyle ağış diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmanın yanı sıra diş hekimliğini tüm paydaşlarını ile bir arada olmanın haklı gururunu yaşamaktayız." ifadelerini kullandı.

Rektör Yıldız ise diş rahatsızlığının bütün vücudu etkilediğini vurgulayarak, yapılan etkinliklerin insanları bilgilendirme açısından önemli olduğunu belirtti. Üniversitelerin sadece bilim üreten yerler olmadığını, aynı zamanda halkı bilinçlendiren, halka bilgi veren yerler olduğunu anlatan Yıldız, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından Merkezi Amfide, ağız ve vücut sağlığı konulu 36 farklı poster sunumu ve sergisi, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ise sağlıklı beslenen dişler konulu sergi açıldı.



Atatürk Kongre Müzesi yanındaki alanda ise Diş Hekimliği Fakültesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ağız Diş Sağlığı Merkezi ve Sivas Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından vatandaşlara ağız-diş muayene otobüsünde ağız ve diş sağlığı taraması yapılarak diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.



SİHADER başkanlığına Yılmaz seçildi

Suşehri İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin genel kurulunda (SİHADER) başkanlığına Hasan Yılmaz seçildi.



SİHADER başkanlığına seçilen Yılmaz ve yönetimi, İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i makamlarında ziyaret etti.

Uzun zamandır dernek başkanlığını yürüten Hakan Duran'ın genel kurulda aday olmadığını belirten Yılmaz, kendisine bu görevi layık gören üyelere teşekkür etti.

Ziyarette derneğin çalışmaları hakkında ilçe idarecilerine bilgi veren Yılmaz, kendisine tevdi edilen görevi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağını söyledi.

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise SİHADAR'ın yeni yönetime başarı diledi.