Sivas'tan Kısa Kısa

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ın Hafik, Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde program düzenlendi.

Hafik'te hükümet binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonunda devam etti.

İlçe okullarında düzenlenen şiir ve yazı dallarında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Programa, Hafik Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, Belediye Başkanı Mitat İlhan, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Ulaş

İlçe meydanında düzenlenen törende, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İsrafil Göçgün Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehit ailelerinin millete ve devlete birer emanet olduğunu ifa eden ilçe kaymakam Yılmaz, "Şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde bu topraklar bizlere vatan olmuştur. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bu vesile ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Kaymakam Yılmaz, daha sonra Ulaş Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencilerinin, Çanakkale Şehitleri için düzenlediği Bayrak yürüyüşüne katıldı.

Şarkışla

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde, Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Daha sonra Anadolu Lisesi öğrencileri, Hasan Çavuş'a Mektup adlı gösteriyi sahneledi.

Programa Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkan Vekili Musa Yılmaz, Askerlik Şubesi Başkanı Çağlayan Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Özkan ve kurum amirleri katıldı.