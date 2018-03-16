Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmada 5 ortaokul öğrencileri kıyasıya yarıştı.

Ortaokul çağındaki öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilgi düzeylerine, iletişim becerisi kazandırarak, bilgi, görgü ve birikimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan bilgi yarışmasında Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri birinci oldu.

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Bünyamin Karacalar, yaptığı açıklamada, "Taşıma ile ilçemize bağlı köylerden gelen öğrencilerimizin yapılan bilgi yarışmasında birinci olması bizleri çok mutlu etti." dedi.

Öğrenci ve öğretmenleri kutlayan Karacalar, "İnşallah başarılarımız artarak devam edecek. Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında Sivas'ta yapılacak bilgi yarışmasında ilçemizi temsil edeceğiz. Bu yarışmadan da derece almak istiyoruz." diye konuştu.

Şarkışla

İlçede yapımı devam eden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin atölye uygulamalarında kullanması için elektrik pano ve kumanda sarf malzemeleri bağışı yapıldı.

Yaklaşık 11 bin lira tutarındaki malzemeleri şirket adına İç Anadolu Bölge Sorumlusu Mustafa Büyükşerbetçi, okulun elektrik elektronik teknolojisi alan öğretmeni İlyas Binay'a teslim etti.