Sivas'tan Kısa Kısa

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Yılmaz, Gül'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah eğitim öğretim alanında güzel çalışmalar gerçekleştiririz." dedi.

Gül ise Yılmaz ve Göçgün'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İlçede eğitim çıtasını daha yukarılara çekmek için çalışacaklarını aktaran Gül, "Çocuklarımızın iyi birer eğitim almaları için kaymakamımızın ve başkanımızın önderliğinde elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

Ziyarette, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek de hazır bulundu.

Gürün

Gürün'de mart ayı mahalle muhtarları toplantısı yapıldı.

Gürün Engellilere ve Kadınlara Yönelik Aktivite Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları ve yürütülecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.