Sivas'tan Kısa Kısa

Büyük Birlik Partisi Şarkışla İlçe Teşkilatı yeni yönetimi ve üyeleri, Kaymakam Akif Pektaş'ı makamında ziyaret etti.

İlçe Başkanı Atilla Gezici, İl Genel Meclisi Üyesi Murat Özdal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, ziyarette Pektaş ile bir süre sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Pektaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gezici ve yönetimine başarı diledi.

Ulaş

Ulaş ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, okulun bahçesine mavi ladin dikti.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, Okul Müdürü Köksal Coşgun, Müdür Yardımcısı Turgay Kumru ve öğretmenler, çam ağaçları ve mavi ladinleri toprakla buluşturdu.

Coşgun, yaptığı açıklamada, yeni okulun bahçesini ağaçlandırdıklarını belirterek, "Eski Selçuk Ortaokulunun bahçesinden sökülen yetişmiş çam ağaçları ve Sivas Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğünün verdiği mavi ladinleri okulun bahçesine diktik. Okulumuzun çehresi değişti ve öğrencilerimiz bu değişime çok sevindi. Yıllar sonra 'dikili bir ağacım var' diyerek bunun gururunu yaşayacağız." diye konuştu.