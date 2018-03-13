Sivas'tan Kısa Kısa

Sivas Numune Hastanesinde mekanik aterektomi-i·laçlı balon anjioplasti yöntemiyle atardamar ameliyatları yapılmaya başlandı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Müslüm Gül, damar tıkanıklığının şiddetli ağrılarla ortaya çıktığını belirtti.

Hastalığın yürürken ya da merdiven çıkarken oluşan baldır kaslarında ağrı ile ortaya çıktığını aktaran Gül, "Sigara, hipertansiyon, diyabet ve obezite de hastalığın riskini artırıyor. Damar tıkanıklığı tedavisinde tıraşlama ya da kazıma denilen aterektomi-i·laçlı balon anjioplasti yöntemi cerrahiye önemli alternatif oluşturmakta. Bu yöntem, lokal anestezi altında, tıkanıklığın veya darlığın yerine, uzunluğuna ve süresine bağlı olarak stent uygulaması ile hastalarda başarılı sonuçlar veriyor." ifadesini kullandı.

Operasyonda, onjiyoda olduğu gibi damar içine yerleştirilen özel matkap uçlu bir katater ile damar içindeki darlığa neden olan kireçlerin kazınarak çıkartıldığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Yani damar içi temizleniyor ve damar eski çapına ulaşıyor. Atardamarlarda açılma sağlanıyor. Ameliyat 15-20 dakika içerisinde bıçaksız bir şekilde tamamlanıyor. İşlem sonrası hastalar sorunsuz taburcu ediliyor. Bu yöntem, eskiden olduğu gibi suni damarlarla tıkanıklık giderilmediği için suni damarların yarattığı enfeksiyon riski de ortadan kalkmış oluyor. Ayrıca işlem sonrası hastaların yatış süresi de kısaldı."

Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetiminin desteğiyle uzun zamandır bu işlemleri gerçekleştirdiklerinin aktaran Gül, hastaların, hijyenik ve yüksek standartlara sahip hastanede tedavi olabildiğini belirtti.

Operasyon uygulanan hastalardan İlhan Koç ise damar tıkanıklığı yaşadığını belirterek, "Doktorumuz bu yöntemle damarlarımı açtı. Ayaklarım üşüyordu, o sorun çok iyi oldu. Ameliyat çok iyiydi, iki saat sonra kalktım yürüdüm. Atar damarlarım tıkalıydı. Şimdi sapasağlamım. Doktorumuza ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Birol Çimen de hastaneye geldiğinde yürüyemez halde olduğunu anlatarak, tedavisinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldızeli'nde kan bağışı kampanyası

Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Genç Girişimciler Kulübü ve Türk Kızılay Sivas Şubesi işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından 65 ünite kan bağışı yapıldı.



Yapılan kan bağışı ile öğrencilerin sosyal sorumluluklarının artırılması amaçlandığını belirten Genç Girişimciler Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Pınar Doğruyol, gösterilen ilginin sevindirici olduğunu ve buna benzer sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam edeceğini ifade etti.