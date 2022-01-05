Sivas'tan Kazakistan'a ilk ihracat TIR'ı yola çıktı

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta üretilen sanayi ürünleri yüklü TIR, düzenlenen törenle bir süre önce ticaret anlaşması yapılan Kazakistan'a uğurlandı.

Sivas'ta üretilen bazı mobilya, yatak ve elektronik ev aletlerinden oluşan ürünlerin yer aldığı ihracat TIR'ı, düzenlenen törenle, bir süre önce kentteki iş insanlarının ticaret anlaşması yaptığı Kazakistan'a uğurlandı. Kent meydanında yapılan törene Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası TIR, Kazakistan'a gitmek üzere yola çıktı.