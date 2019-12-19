Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına...
(((DÜZELTİLEREK YENİDEN))) SİVAS'TAN KARTAL'A DEHŞET TAKİBİ BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDISAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;"SİVAS'TAN KARTAL'A 900 KİLOMETRE DEHŞET TAKİBİ: BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI" BAŞLIKLI HABERİMİZDEKİ GEÇİLEN KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.
19.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:55
(((DÜZELTİLEREK YENİDEN))) SİVAS'TAN KARTAL'A DEHŞET TAKİBİ BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
SAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;"SİVAS'TAN KARTAL'A 900 KİLOMETRE DEHŞET TAKİBİ: BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI" BAŞLIKLI HABERİMİZDEKİ GEÇİLEN KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. KULLANILMAMAMSI RİCASIYLA.
Kaynak: DHA