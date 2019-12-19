Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına...
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Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına...

(((DÜZELTİLEREK YENİDEN))) SİVAS'TAN KARTAL'A DEHŞET TAKİBİ BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDISAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;"SİVAS'TAN KARTAL'A 900 KİLOMETRE DEHŞET TAKİBİ: BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI" BAŞLIKLI HABERİMİZDEKİ GEÇİLEN KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

19.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:55
Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına...

(((DÜZELTİLEREK YENİDEN)))  SİVAS'TAN KARTAL'A DEHŞET TAKİBİ BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

SAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;

"SİVAS'TAN KARTAL'A 900 KİLOMETRE DEHŞET TAKİBİ: BIÇAK ALIRKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI" BAŞLIKLI HABERİMİZDEKİ GEÇİLEN KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. KULLANILMAMAMSI RİCASIYLA. 

 


Kaynak: DHA
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