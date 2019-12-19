/Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına...
SAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;"Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı" Başlıklı haberimizdeki geçilen fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir.
19.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:54
SAYIN YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE;
"Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı" Başlıklı haberimizdeki geçilen fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.
Kaynak: DHA