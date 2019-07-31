Sivas'tan, kardeş ülke Azerbaycan'a vagon

Sivas'ta 1939'da kurulan ve 80 yıldır vagon üretim ve bakımını yapan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.(TÜDEMSAŞ), kardeş ülke Azerbaycan için 2 prototip yük vagonu üretiyor. Mevcut vagonların testleri geçmesi halinde 600 yeni sipariş için çalışmalara başlanacak.

Cumhuriyet döneminin ilk ağır sanayi kuruluşlarından biri olan TÜDEMSAŞ, yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve ürettiği yeni nesil yük vagonlarıyla Türkiye'nin yük vagonu üretim merkezi konumunda yer alıyor. Kurulduğu 1939'dan bugüne 25 bin civarında yeni yük vagonu üretilen, 350 bine yakın vagonunun da bakım ve onarımı gerçekleştiren kuruluş, 80 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle kent ve Türkiye ekonomisine kazanç sağlamaya devam ediyor. Türkiye'nin 2023 vizyonu ve 2035 hedefleri doğrultusunda, yerli ve milli demiryolu sanayisinin oluşturulması ve zaman içerisinde geliştirilerek büyütülmesi noktasında çalışmalar yapan TÜDEMSAŞ, şehre yeni yatırımlar çekerek, bölge insanına yeni istihdam alanları oluşturuyor.

İKİ PROTOTİP ÜRETİMDE

Azerbaycan Demiryolları ve TCDD'nin talebiyle, 'Demir İpek Yolu' olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattında kullanılması planlanan 'Ea' tipi yük vagonu üzerine çalışmalara başlayan TÜDEMSAŞ, gabari ölçülerini ve bazı özelliklerini iki ülkenin hatlarına uygun şekilde tasarladığı bu vagonlardan iki adet prototip üretimine başladı. Yaklaşık 110 bin metrakarelik kapalı alana sahip olan fabrikada, prototip vagonların her aşaması büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Fabrikada deneyimli işlilerin yanı sıra son sistem robot kollar da kullanılıyor. Çalışmaları TÜDEMSAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu da yakından takip ediyor. Prototip vagonların testleri başarıyla geçmesi halinde 600 adet üretilmesi konusunda sipariş alınacak. İki ülkenin kardeşliğini ticari olarak da pekiştirecek olan bu projeyle, Azerbaycan'da da TÜDEMSAŞ'ın ürettiği vagonlar kullanılmaya başlanacak. Kısa sürede prototiplerin üretiminin tamamlanarak test aşamasına geçilmesi hedefleniyor. İlerleyen süreçte, Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'a kurulması planlanan bir fabrikayla, kardeş ülkenin ihtiyacı olan yük vagonlarının üretilmesi düşünülüyor.

Kaynak: DHA