Sivas'tan İstanbul'a gelip eşini 20 kez bıçaklamıştı, tutuklandı

20.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:27

Sivas'ta eşinin şiddetinden kaçarak İstanbul'a gelen kadını 20 kez bıçaklayarak ağır yaralayan kocası Mehmet K. çıkarıldığı mahkemece, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sivas'ta yaşayan 20 yaşındaki Süheyla K. iddiaya göre, eşinin şiddetinden kaçıp dedesinin Kartal'daki evine yerleşti. Boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet K.(26) da peşinden gelerek kaldığı adresi tespit etti. Şüpheli, dün sabah saatlerinde genç kadının evinin önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra evden çıkan Süheyla K.'yı 20 defa bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.



Güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet K., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.



"Beni tahrik etti" diyerek kendini savundu



Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, "Olayın ayrıntısını karakolda anlattım. Eşimin küfürleri ve beni tahrik etmesi neticesinde 5-6 kez bıçak salladım. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.



"Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı



Mahkeme, şüpheli Mehmet K.'nın "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve kaçma şüphesinin bulunmasını göz önünde bulundurarak tutuklanmasına hükmetti. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA