Sivas'tan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi

05.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:26

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır uğurlandı.

Suşehri Kaymakamlığı ve Suşehri Belediye Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasına ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

Gıda, çocuk bezi, battaniye ve giysiden oluşan yardım malzemelerini taşıyan tır, düzenlenen törenle İdlib'e uğurlandı.

İlçe merkezindeki bir parkın önünde düzenlenen törende konuşan Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür etti.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise kampanyaya sağlanan yardımların kabul olmasını dileyerek, "Yakın zamanda ikinci araçta hazırlanacak, inşallah onu da yolcu edeceğiz." dedi.

Kampanyaya Türk Kızılay, AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı ve Suşehri Müftülüğü başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının destek sağladığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"İnsanlık olarak İdlib'in mazlum coğrafyasına bir nebze de olsa yardımlarımızla destek olmaya çalıştık. Sizlerin katkıları azımsanamayacak kadar yüksektir. Yardım kampanyasında hayırlarınız damla damla çoğalarak bir derya oldu adeta. Bizler asil milletiz, bizlere yönelen elleri boş çevirecek bir millet olmadık olmayacağızda. Komşumuz açken bizler tok yatmayacağız. Mazlumun umudu, zalimin korkusu olamaya devam edeceğiz. Uzaklara uzanan yardım elleri elbetteki yakınları da unutmamaktadır. Yardımlaşma konusunda Suşehri üzerine düşeni her zaman olduğu gibi yapmıştır, yapmaya da devam edecektir."

Suşehri Müftüsü Yaşar Kaşkaya'nın dua etmesinin ardından yardım tırı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Kızılay deposuna gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA