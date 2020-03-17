Sivas'tan İdlib'e 50 ton un Sivas'ta hayırseverler tarafından hazırlanan 50 ton un yüklü 2 tır yardım malzemesi, İdlib'deki siviller için yola çıktı.

Sivas'ta hayırseverler tarafından hazırlanan 50 ton un yüklü 2 tır yardım malzemesi, İdlib'deki siviller için yola çıktı.



Sivas Valiliği koordinesinde hayırseverler tarafından hazırlanan 50 ton un yüklü 2 tır yardım malzemesi tarihi Jandarma binası önünden İdlib'de ki siviller için yola çıktı. Tırların Sivas'tan hareketini; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve il protokolü takip etti. Tırlar, yapılan duanın ardından İdlib'e gitmek üzere yola çıktı. - SİVAS

Kaynak: İHA