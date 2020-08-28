Sivas'tan Giresun'a sel nedeniyle araç ve personel gönderildi Giresun'da meydana gelen sel nedeniyle Sivas'tan araç ve personel takviyesinde bulunuldu.

Giresun'da meydana gelen sel nedeniyle Sivas'tan araç ve personel takviyesinde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Giresun'daki çalışmalara destek vermek üzere 9 treyler, 7 greyder, 4 kanal kazıcı, 4 ekskavatör, 15 damperli kamyon ve 4 pikabın yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Salih Ayhan'ın da kentten gönderilen ekiplerin çalışmalarını takip etmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Giresun'un Dereli ilçesine gittiği kaydedildi.

Sivas'tan sel bölgesine daha önce de 8 arama ve kurtarma personeli, 2 adet 4x4 kurtarma aracı, 2 kepçe, 2 greyder ve tam donanımlı kurtarma aracı ile teçhizat gönderilmişti.

Kaynak: AA