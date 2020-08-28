Sivas'tan Giresun'a sel nedeniyle araç ve personel gönderildi
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Sivas'tan Giresun'a sel nedeniyle araç ve personel gönderildi

Giresun'da meydana gelen sel nedeniyle Sivas'tan araç ve personel takviyesinde bulunuldu.

28.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:14

Giresun'da meydana gelen sel nedeniyle Sivas'tan araç ve personel takviyesinde bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Giresun'daki çalışmalara destek vermek üzere 9 treyler, 7 greyder, 4 kanal kazıcı, 4 ekskavatör, 15 damperli kamyon ve 4 pikabın yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Salih Ayhan'ın da kentten gönderilen ekiplerin çalışmalarını takip etmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Giresun'un Dereli ilçesine gittiği kaydedildi.

Sivas'tan sel bölgesine daha önce de 8 arama ve kurtarma personeli, 2 adet 4x4 kurtarma aracı, 2 kepçe, 2 greyder ve tam donanımlı kurtarma aracı ile teçhizat gönderilmişti.

Sivas'tan Giresun'a sel nedeniyle araç ve personel gönderildi

Kaynak: AA

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