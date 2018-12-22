Sivas'tan Firar Eden Zanlı Marmaris'te Yakalandı

Sivas'ta ruhsatsız silah kullanmak ve uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu cezaevi firarisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde polisin şüphelenerek kimlik sorması üzerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Siteler Mahallesi'nde şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yapılan inceleme sonucunda cezaevi firarisi İbrahim Özbay (37) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, ruhsatsız silah kullanmak ve uyuşturucu ticareti suçundan Sivas'ta açık cezaevinde 2015 yılında mazeret izni sonrasında dönmeyip firar ettiği bildirildi.

Zanlı Özbay, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA