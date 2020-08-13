Sivas'tan 'doktor balık' hırsızlığına tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'tan 'doktor balık' hırsızlığına tepki

özel açıklamalarda bulundu.

Sivas'tan 'doktor balık' hırsızlığına tepki
13.08.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:21
özel açıklamalarda bulundu. Ünsal balıkların çalınmasına tepkili olduklarını belirterek, "Bu balıkların çalınması ve buralardan götürülmesi katliamdır. Onun için çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Balıklarımızı çalıyorlar. Bu konuda devletin el uzatması lazım, korumaya alması lazım. Bu balıkları çalanlar yakalandığı zaman cezalarının fazla olması gerekiyor. Çünkü Balıklı Kaplıca dünyada tek olan bir yerdir. Bu balıkları çalanlar balıkların hiçbir faydasını göremezler. Buradan bu balıklar gittikleri zaman sadece balık olur. Suyu olmazsa, ultraviyole olmazsa, rakımı olmazsa hiçbir sonuç alamazlar. Sadece şov amaçlı kullanılır ve balıklar ölür. Ben burada hayvan hakları savunucularını ve devlet yetkililerini göreve davet ediyorum. Bu balıklar çalındıkça azalır ve sıkıntıya gireriz. Zaten her yıl buraya sel geliyor ve balıklarımızın bir kısmı sele kapılıp gidiyor. Böyle olunca daha kötü durumlar meydana geliyor. Onun için bu değerlerimizi ve dünya markasını korumamız gerekiyor. Bunlara bir an evvel yetkililerin el atmaları gerekiyor" dedi. 'ÇALANLARA BÜYÜK CEZA VERİLMELİ'Balıkların çalındıktan sonra yakalandığında tekrar kaplıcalarına teslim edilmediğini aktaran Ünsal, "Bu zamana kadar çalınan balıklar geri getirilmedi. Nereye götürdüklerini de bilmiyoruz. Çünkü bu balıklar başka sularda yaşayamazlar. Götürdükleri yerlerde de zaten balıklar ölüyor ve yazık oluyor. Bunu şu anda Tarım Bakanlığı'na bağlı müdürlüklerin özellikle Antalya Tarım Müdürlüğü buradan çalınıp götürülerek orada kullanılmasını sanki serbestmiş gibi göstermeleri de çok üzücü bir durumdur. Orada çiftlik kurdurmaya çalışıyorlar. Bunun çiftliği Kangal Balıklı Kaplıca'dır. Burası doğaldır. Balıkların doğal büyümeleri ve doğal gelişmeleri gerekiyor. Bu balıkları doğal ortamlarında bırakmak gerekiyor" diye konuştu. 'BALIKLARIN YERİ BURASI'Rusya'nın başkenti Moskova'dan tedavi için Balıklı Kaplıca'ya gelen Guisen Xalilova balıkların doğal ortamlarda olması gerektiğini belirterek, "8 yıldır buraya geliyorum. Buradan çok memnunum. Tedavi için çok yere gittim ama sadece istediğimi burada buldum. Sedef hastaları mutlaka buraya gelsin. Buradaki balıkların çalınması çok yanlış bir şey. Çünkü onlar bizi tedavi ediyor. Biz onlarsız yapamayız. Biz balıklarımızı seviyoruz. Ben bu balıkları rüyamda bile görüyorum. Bu balıkların yeri burasıdır. Çalınmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

 


- Sivas

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Magazin
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Politika
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı 3. Sayfa
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 17 asker yaralı 3. Sayfa
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 17 asker yaralı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış 3. Sayfa
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Beren Saat Aamir Khan Demet Akalın Yonca Evcimik
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Otomobil
Şu an buradasınız: Sivas'tan 'doktor balık' hırsızlığına tepki - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 14:36:48. #1.14#
title