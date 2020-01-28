: Sivas'tan deprem bölgesine 2 tır'lık insani yardım

28.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:14

Sivas'tan deprem bölgesine 2 TIR'lık insani yardım

SİVAS'ta, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle toplanan 2 TIR dolusu insani yardım malzemeleri, Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Elazığ merkezli 6.8'lik depremin ardından afetzedelere yardım için Sivas Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, 2 TIR dolusu insani yardım toplandı. Battaniye, elektrikli ısıtıcı, gıda, su ve depremzedelerin çeşitli ihtiyaçlarının bulunduğu TIR'lar ile Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrası Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıkıldı.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Millet olarak üzüntüde, sevinçte hemen çok rahat bir araya gelebiliyoruz. Tek vücut olabiliyoruz. Bu tür musibetler bizim bir ve beraber olmamıza vesile oluyor. Biz depremin farkında olarak bilinçli bir şekilde yaşamamız lazım, tedbirli olmamız, takdiri Allah'a bırakmamız lazım. Devletimiz güzel koordinasyon yaptı. Güzel bir birliktelik oldu. Afet sonrası kriz yönetimi iyiydi. Biz bedenen burada olsak da ruhen oradaydık. Daha sonra toplumda bir rehabilitasyona ihtiyaç vardı. Milletimiz kabaran duygularını, yardımseverlik duygularını oraya nasıl kanalize edebiliriz, nasıl aktarabiliriz, bunun içine düştük. Oranın ihtiyacı olan malzemelere battaniye, ısıtıcı, çocuk bezleri ve mamalara odaklanıldı. Topladık ve Sivas'ın kalbinden Elazığ'ın kalbine ve Malatya'nın kalbine gönderiyoruz dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdiklerini belirterek, Doğal afetleri engelleme şansımız yok. Olacağı vakit oluyor ama bize düşen bir görev var. Devlet ve millet olarak bu tip olaylara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardım etmek için bir kampanya düzenledik. Kampanyayı düzenlerken deprem bölgesinin ihtiyaçlarına göre davrandık. Bize bildirilen, belirtilen ihtiyaç listesinde ağırlıklı olarak battaniye ve ısıtıcı vardı. Esnafımızdan battaniyeleri ve ısıtıcıları temin ettik diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de 2 günde 2 TIR yardım malzemesi topladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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