Sivas'tan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Sivas'ta, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Sivas'ta, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Vali Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk tarihinin kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu belirtti.

Türklerin dünyaya insanlık ve medeniyet götürmüş asil bir millet olduğuna vurgu yapan Ayhan, "Yok hükmünde olan bu açıklamayı yapanlar önce kendi kirli, karanlık, kanlı tarihlerine baksınlar. Yapılan açıklamayı kabul etmiyor, tümüyle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgin de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı ve yönetiminin 1915 olaylarıyla ilgili iftiralarını şiddetle kınadığını, yapılan açıklamanın "yok" hükmünde olduğunu vurguladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:

"Tarih boyunca farklı din ve kültürlerden mazlumların sığınağı bir medeniyetin sahibi olan devletimizin adının, soykırım yalanıyla aynı cümle içerisinde kullanılması kabul edilemez büyük bir yalan ve iftiradır. Hangi parlamentonun ne karar verdiğinin, hangi devlet başkanının ne cümle kurduğunun milletimiz ve bizim nazarımızda hiçbir itibarı yoktur. Türkiye'yi soykırım gibi bir yalanla itham eden emperyal güçler, tarih ve hakikatin karşısında elbet bir gün mahkum olacaklardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde